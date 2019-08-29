30 Ağustos 2019, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim'den kura yorumu

Fatih Terim'den kura yorumu
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 Giriş Tarihi: 29.08.2019

, Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası konuştu. İşte Fatih Terim'in açıklamaları...

, Şampiyonlar Ligi'nde sarı kırmızılı ekibin rakiplerinin belli olmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Terim, önemli ve zorlu bir grupta yer aldıklarını belirtirken, "Hayırlı olsun. Türk futboluna da Galatasaray'a da hayırlı olsun. Çekebileceğimiz en önemli gruplardan birini çektik. Herkes bazı gruplara yön gösteriyor ama onların da kolay olmadığı gerçek." dedi.

Şampiyonlar Ligi heyecanının farklı olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Şampiyonlar Ligi'nin içinde olmak, o müziği duymak, bu kuraya hazırlanmak, herkesin içinin kıpır kıpır olması, 'o gelsin, bu gelsin' demesi bile çok güzel. Bu heyecanı yaşamak bile çok güzel bir şey." diye konuştu.

Rakipleri değerlendiren Fatih Terim ", bu turnuvanın favorilerinden bir tanesi. Geçen seneki kayıptan sonra daha iyi hazırlanacaklardır. 'i söylemiyorum bile. Turnuvanın favorileri sayılsa, ikisi onlar onlar. ile daha evvel Galatasaray eşleşti. Genk ile futbolunun yükselen takımlarından biri. Galatasaray olarak kendimizi iyi hazırlayacağız ve mücadele edeceğiz. Sonuç ne olur, bilmiyoruz. Ancak en iyisini yapmaya çalışacağız. Kendimizi göstermeye çalışacağız. Biz buna hazırız. Galatasaray'a ve camiaya hayırlı olsun." diyerek sözlerini noktaladı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

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