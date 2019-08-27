27 Ağustos 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da seçim olacak mı? Mahkeme kararını verdi

Galatasaray'da seçim olacak mı? Mahkeme kararını verdi
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 Giriş Tarihi: 27.08.2019

'da yönetimin idari açıdan ibra edilmemesiyle başlayan dönem mahkemeye taşınmıştı. Mahkeme, sarı-kırmızılı yönetimin tedbir talebini kabul etti. Kulüpte olağanüstü olmayacak.

'da yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle başlayan süreçte olay mahkemeye gitmişti.

Mahkeme, Galatasaray yönetiminin tedbir talebini kabul etti. Genel Kurul, Mustafa Cengiz yönetimini olağanüstü seçime davet edemeyecek.

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