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Galatasaray'da seçim olacak mı? Mahkeme kararını verdi
Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 Giriş Tarihi: 27.08.2019
Galatasaray'da yönetimin idari açıdan ibra edilmemesiyle başlayan dönem mahkemeye taşınmıştı. Mahkeme, sarı-kırmızılı yönetimin tedbir talebini kabul etti. Kulüpte olağanüstü seçim olmayacak.
Galatasaray'da yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle başlayan süreçte olay mahkemeye gitmişti.
Mahkeme, Galatasaray yönetiminin tedbir talebini kabul etti. Genel Kurul, Mustafa Cengiz yönetimini olağanüstü seçime davet edemeyecek.
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