27 Ağustos 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Kayserispor hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray'da Kayserispor hazırlıkları
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.08.2019

, 'in 3'üncü haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'ndeki antrenman, salonda yapılan core stabilizasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın sahadaki kısmında ise koşu çalışmaları gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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