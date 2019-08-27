27 Ağustos 2019, Salı

GALATASARAY

Steven Nzonzi sınıfı geçti!

Steven Nzonzi sınıfı geçti!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.08.2019

Fransız yıldız ilk maçında 40 yıllık G.Saraylı gibi oynad ı. 68 pasta 63 isabet sağladı. Yüzde 93 isabetli pas oran ı yakaladı... Hava toplarında rakiplerine geçit vermedi.. .

Galatasaray'da yeni transfer Steven Nzonzi'nin performansı büyük alkış topladı... Konyaspor maçında ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı sırtına geçiren tecrübeli oyuncu, 1 şut girişiminde bulunurken, 1 de asist yaptı. 68 pas yapan Nzonzi, 63'ünde isabet sağladı. 2 kilit pas atan Fransız oyuncu 4 kez hava topu mücadelesi verdi ve hepsini kazandı. 3 pas arası yapan Nzonzi, 2 kez de top çalmayla oynadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçı sonrasında Fransız yıldız ile özel bir görüşme yaptı. İmparator'un bu görüşmede Nzonzi'yi özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.
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