25 Ağustos 2019, Pazar

GALATASARAY

Falcao'dan Monaco'nun görüşme talebine ret

Falcao'dan Monaco'nun görüşme talebine ret
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.08.2019

ile anlaşan Kolombiyalı yıldız transferine izin verilmemesi nedeniyle Nimes maçına da çıkmayı reddetti. İkinci başkan Petrov'un görüşme isteğini de geri çevirdi.

Radamel Falcao, G.Saray'a gelmek istiyor. Sarı-kırmızılı kulüp ile her konuda anlaştı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile bunu artık gizlemiyor da... 'nun uzlaşmaz tavrı Galatasaraylı taraftarlar kadar, yıldız oyuncuyu da isyan ettirdi. Falcao, Metz'in ardından bugünkü Nimes maçında da yer almayı istemedi. L'Equipe, ikinci başkan Oleg Petrov ile Falcao arasında bir görüşme olacağını ifade etmişti.

HANEDAR ÇÖZECEK

Fakat gelen bilgilere göre Kolombiyalı golcü, bu görüşmeyi de reddederek, "Ben kararımı verdim" mesajı gönderdi. Öte yandan , Monaco engelini aşmak için her yolu deniyor. Son olarak idari menajer Şükrü Hanedar, 'ya gitti ve Petrov'la bir araya geldi. Petrov ağzındaki baklayı çıkardı ve "5 milyon euro istiyoruz. İstiyorsanız rakam belli. Ödeyin alın. Biz sözümüzün arkasındayız" dedi.

SON TEKLİF 2.5 + 2.5

Son günde de olsa Falcao'yu almayı kafasına koyan Galatasaray, bunun üzerine yeni bir teklif daha sundu. Buna göre ile yapılan anlaşmasının riske girmemesi için başarılı oyuncu bedelsiz kiralanacak. Ocak ayında 2.5, gelecek haziranda da 2.5 milyon olmak üzere 5 milyon euro ödenecek. Şimdi yeniden gözler Monaco'ya çevrildi. Galatasaray'ın ilgisini paraya çevirmeye çalışan Fransızların cevabı bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray Falcao'ya böyle imza attıracak! İşte yeni plan G.Saray Falcao'ya böyle imza attıracak! İşte yeni plan
Terim'den 2 yıldıza kesik! İşte Konyaspor 11'i Terim'den 2 yıldıza kesik! İşte Konyaspor 11'i
Diagne'yi görenler şaşkına döndü! İşte yeni tarzı Diagne'yi görenler şaşkına döndü! İşte yeni tarzı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör