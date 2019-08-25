Falcao'dan Monaco'nun görüşme talebine ret

Galatasaray ile anlaşan Kolombiyalı yıldız transferine izin verilmemesi nedeniyle Nimes maçına da çıkmayı reddetti. İkinci başkan Petrov'un görüşme isteğini de geri çevirdi.

Radamel Falcao, G.Saray'a gelmek istiyor. Sarı-kırmızılı kulüp ile her konuda anlaştı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile bunu artık gizlemiyor da... Monaco'nun uzlaşmaz tavrı Galatasaraylı taraftarlar kadar, yıldız oyuncuyu da isyan ettirdi. Falcao, Metz'in ardından bugünkü Nimes maçında da yer almayı istemedi. L'Equipe, ikinci başkan Oleg Petrov ile Falcao arasında bir görüşme olacağını ifade etmişti.

HANEDAR ÇÖZECEK

Fakat gelen bilgilere göre Kolombiyalı golcü, bu görüşmeyi de reddederek, "Ben kararımı verdim" mesajı gönderdi. Öte yandan Galatasaray, Monaco engelini aşmak için her yolu deniyor. Son olarak idari menajer Şükrü Hanedar, Monte Carlo'ya gitti ve Petrov'la bir araya geldi. Petrov ağzındaki baklayı çıkardı ve "5 milyon euro istiyoruz. İstiyorsanız rakam belli. Ödeyin alın. Biz sözümüzün arkasındayız" dedi.

SON TEKLİF 2.5 + 2.5

Son günde de olsa Falcao'yu almayı kafasına koyan Galatasaray, bunun üzerine yeni bir teklif daha sundu. Buna göre UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasının riske girmemesi için başarılı oyuncu bedelsiz kiralanacak. Ocak ayında 2.5, gelecek haziranda da 2.5 milyon olmak üzere 5 milyon euro ödenecek. Şimdi yeniden gözler Monaco'ya çevrildi. Galatasaray'ın ilgisini paraya çevirmeye çalışan Fransızların cevabı bekleniyor.