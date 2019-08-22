22 Ağustos 2019, Perşembe
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Nagatomo satılabilir
Giriş Tarihi: 22.08.2019
Diagne'yi gönderemediği için FFP yüzünden açık veren Galatasaray yönetimi, 10 gün içinde bir isim satamazsa Luyindama'nın ismini UEFA listesine yazamayacak.
Diagne'yi gönderemediği için FFP yüzünden açık veren G.Saray yönetimi, 10 gün içinde bir isim satamazsa Luyindama'nın ismini UEFA listesine yazamayacak. Bu yüzden Fiorentina'nın istediği Nagatomo'nun satılması için pazarlıklar alt perdeden başladı. Terim'in eski takımı Briaghi'yi, İnter'e satarsa yerini Nagatomo ile doldurmak istediğini Galatasaray'a iletti.
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