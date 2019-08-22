22 Ağustos 2019, Perşembe

GALATASARAY

Nagatomo satılabilir

Nagatomo satılabilir
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.08.2019

Diagne'yi gönderemediği için FFP yüzünden açık veren Galatasaray yönetimi, 10 gün içinde bir isim satamazsa Luyindama'nın ismini listesine yazamayacak.

Diagne'yi gönderemediği için FFP yüzünden açık veren G.Saray yönetimi, 10 gün içinde bir isim satamazsa Luyindama'nın ismini listesine yazamayacak. Bu yüzden Fiorentina'nın istediği Nagatomo'nun satılması için pazarlıklar alt perdeden başladı. Terim'in eski takımı Briaghi'yi, İnter'e satarsa yerini Nagatomo ile doldurmak istediğini Galatasaray'a iletti.

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