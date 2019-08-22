22 Ağustos 2019, Perşembe

GALATASARAY

Samatta için en ciddi teklif Galatasaray'dan

Samatta için en ciddi teklif G.Saray'dan
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.08.2019

Mıtroglou'nu göndermeye hazırlanan, Diagne için de takım arayan Falcao'nun yanına ikinci bir forvet almak isteyen Galatasaray'da pek çok isim dolanıyor.

Mıtroglou'nu göndermeye hazırlanan, Diagne için de takım arayan Falcao'nun yanına ikinci bir forvet almak isteyen Galatasaray'da pek çok isim dolanıyor. Favori ise Mbwana Samatta... 'nın HNL gazetesi Genkli oyuncu en ciddi teklifin Galatasaray'dan olduğunu yazdı. Samatta, "Transferimle ilgili şu anda yorum yapamam. En önemli şey, şu anda Genk'te olduğumdur" dedi.

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