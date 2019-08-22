22 Ağustos 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da dev operasyon

Galatasaray'da dev operasyon
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.08.2019

Kolombiyalı yıldız ’yu kadrosuna katan Galatasaray, Mitroglou’nu PSV’ye verdi. Ozornwafor da Almeira’ya kiralandı ve yabancı sayısı 14’e düştü.

'nun transferini bitiren Galatasaray, şişen yabancı kontenjanını 14'e çekmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen Kostas Mitroglou için PSV ile görüşmeler başladı. Galatasaray, Yunan golcüyü, PSV'ye kiralayacak. Maaşının bir kısmını da karşılayacak. Ayrıca bu sezon geleceğe yatırım olarak alınan Valentine Ozornwafor hakkında da yeni gelişmeler yaşandı. Süper Lig'den de talipleri olan ve geçtiğimiz günlerde 'a kiralacağı iddia edilen Ozornwafor, Almeira'ya gidiyor. Galatasaray'ın KAP bildirimlerini bugün yapması bekleniyor.

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