Galatasaray'da dev operasyon

Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao’yu kadrosuna katan Galatasaray, Mitroglou’nu PSV’ye verdi. Ozornwafor da Almeira’ya kiralandı ve yabancı sayısı 14’e düştü.

Radamel Falcao'nun transferini bitiren Galatasaray, şişen yabancı kontenjanını 14'e çekmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen Kostas Mitroglou için PSV ile görüşmeler başladı. Galatasaray, Yunan golcüyü, PSV'ye kiralayacak. Maaşının bir kısmını da karşılayacak. Ayrıca bu sezon geleceğe yatırım olarak alınan Valentine Ozornwafor hakkında da yeni gelişmeler yaşandı. Süper Lig'den de talipleri olan ve geçtiğimiz günlerde Kayserispor'a kiralacağı iddia edilen Ozornwafor, Almeira'ya gidiyor. Galatasaray'ın KAP bildirimlerini bugün yapması bekleniyor.