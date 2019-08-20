20 Ağustos 2019, Salı

GALATASARAY

Falcao kaç gol atar?

Falcao kaç gol atar?
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.08.2019

Takıma büyük güç katacak olan Kolombiyalı golcünün, ‘ formasıyla kaç gol atacağıyla’ ilgili arka arkaya anketler açılmaya başladı. Tahminler 30 GOLÜ bulacağı yönünde

'da aylardır herkes 'yu bekliyor. Artık iş resmiyete girdi. KAP açıklamasının bugün yarın yapılması bekleniyor. Perşembe günü 'da olacak, cuma günü dolu tribünler önünde imza atacak. Kolombiyalı golcü de sarı-kırmızılı formayı giymek için hazır. Sarı-kırmızılılar oyuncuyla anlaştı. 3 yıl için kendisine 15 milyon euro ödenecek. Gecikmenin nedeniyse Monaco'ya ödenecek bonservis bedeli...

Sarı-kırmızılı ekip, Fransızların talep ettiği 5 milyon euro'yu kabul etti. Ancak kuralları gereği 2.9 milyon euro içeride olan yönetimin böyle bir bonservis bedeli öderse karşılığında oyuncu satmak zorunda olması... Bu nedenle Diagne'nin transferi bekleniyor. Ayrıca, Yunus için de Anderlecht'in 3 milyon euro'luk teklifi masada... Bu iki transferle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Öte yandan bu iki oyuncunun transferi gerçekleşmezse de Falcao gelecek. Ancak Luyindama, Devler Ligi'nde forma giyemeyecek. Böyle bir durum için de B planı oluşturuldu. Öte yandan Falcao'nun, Galatasaray'a geleceğinden emin olan taraftarlar, 'Kaç gol atacağını' tartışmaya başladı. Arka arkaya anketler açılırken sarı-kırmızılılar, Falcao'nun en az 30 gol atacağı konusunda birleşti.

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