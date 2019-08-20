20 Ağustos 2019, Salı
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Fatih Terim: "Çabuk toparlanın"
Giriş Tarihi: 20.08.2019
Fatih Terim, Denizlispor karşısında tel tel dökülen oyuncularını uyardı. İmparator “Konsantre olun “ dedi.
Son iki yılın şampiyonu Galatasaray sezona çok kötü bir başlangıç yapmıştı. Denizlispor karşısında kaçan penaltı sonrası oyundan düşen ve bir daha maça hiçbir şekilde ortak olamayan Cimbom'da Fatih Terim dizginleri eline aldı. İmparator, idmanda öğrencileriyle yaptığı toplantıda bir an önce toparlanmalarını istedi. Deneyimli hocanın "Lig başladı. İlk hafta kaybettiğimiz puanlar sonradan başımıza iş açabilir. Geçen sezon geriden geldik yakaladık ancak her zaman bunu başaramayabiliriz. Konsantre olun" dediği öğrenildi.
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