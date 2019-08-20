20 Ağustos 2019, Salı

GALATASARAY

Fatih Terim: "Çabuk toparlanın"

Fatih Terim: Çabuk toparlanın
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.08.2019

, Denizlispor karşısında tel tel dökülen oyuncularını uyardı. İmparator “Konsantre olun “ dedi.

Son iki yılın şampiyonu sezona çok kötü bir başlangıç yapmıştı. Denizlispor karşısında kaçan penaltı sonrası oyundan düşen ve bir daha maça hiçbir şekilde ortak olamayan Cimbom'da dizginleri eline aldı. İmparator, idmanda öğrencileriyle yaptığı toplantıda bir an önce toparlanmalarını istedi. Deneyimli hocanın "Lig başladı. İlk hafta kaybettiğimiz puanlar sonradan başımıza iş açabilir. Geçen sezon geriden geldik yakaladık ancak her zaman bunu başaramayabiliriz. Konsantre olun" dediği öğrenildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da flaş ayrılık! Herkes Diagne'yi beklerken... G.Saray'da flaş ayrılık! Herkes Diagne'yi beklerken...
Galatasaray'da beklenen son! Diagne 4.5 milyon Euro'ya... Galatasaray'da beklenen son! Diagne 4.5 milyon Euro'ya...
Falcao kaç gol atar? Falcao kaç gol atar?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör