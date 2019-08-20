Galatasaray PFDK'da!

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftası tamamlandı. Ligin ilk haftasında dikkat çeken birçok sonuç ortaya çıktı. Son şampiyon Galatasaray deplasmanda ligin yeni ekibi Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a 3-0'lık skorla yenildi. Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenebahçe lige 5-0'lık net bir galibiyetle başladı. İşte ligin ilk haftasında ortaya çıkan sonuç ve haftanın 11'i...