20 Ağustos 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray PFDK'da!

Galatasaray PFDK'da!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.08.2019

, , , , ve Medipol 'in çeşitli nedenlerden 'ye sevk edildiği bildirildi.

() Hukuk Müşavirliği, 'deki 6 takımı () sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in ilk haftasının ardından , , , , ve Medipol 'in çeşitli nedenlerden PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Hukuk müşavirliğinin TFF 1. Lig ekiplerinden , Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Eskişehirspor'u da kurula sevk ettiği kaydedildi.

Fatih Karagümrük'ün antrenörü Cüneyt Dumlupınar'ın PFDK'ye sevkine karar verdiği belirtildi.

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