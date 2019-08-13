13 Ağustos 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'dan transfer yalanlaması

Galatasaray'dan transfer yalanlaması!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.08.2019

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu 'dan yalanlama geldi. Sarı-kırmızılılar Eskişehir'den 'ın gündemde olduğu iddilarını resmi siteden yaptıkları açıklamayla yalanladı.

, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 'un genç oyuncusu ile ilgilenildiğini yönündeki haberlerin gerçek olmadığını vurgularken, çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Bir süredir bazı medya organlarında yayınlanan Eskişehirsporlu futbolcu Mehmet Özcan'la ilgilendiğimiz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 13 Haziran 2019 tarihinde yaptığımız açıklamada belirttiğimiz gibi Kulübümüzün 2019-2020 sezonu transfer çalışmaları, teknik heyetimizin raporları, çerçevesinde ve Kulübümüzün çıkarları doğrultusunda yürütülmektedir. Transfer çalışmalarında resmiyet kazanan bütün gelişmeleri resmi yayın organlarımızdan sizlerle paylaşacağımızı bu vesile ile yeniden hatırlatmak isteriz" ifadeleri yer aldı.

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