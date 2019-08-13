Galatasaray'dan transfer yalanlaması
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'dan yalanlama geldi. Sarı-kırmızılılar Eskişehir'den Mehmet Özcan'ın gündemde olduğu iddilarını resmi siteden yaptıkları açıklamayla yalanladı.
Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Eskişehirspor'un genç oyuncusu Mehmet Özcan ile ilgilenildiğini yönündeki haberlerin gerçek olmadığını vurgularken, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Galatasaray'ın açıklamasında, "Bir süredir bazı medya organlarında yayınlanan Eskişehirsporlu futbolcu Mehmet Özcan'la ilgilendiğimiz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 13 Haziran 2019 tarihinde yaptığımız açıklamada belirttiğimiz gibi Kulübümüzün 2019-2020 sezonu transfer çalışmaları, teknik heyetimizin raporları, UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde ve Kulübümüzün çıkarları doğrultusunda yürütülmektedir. Transfer çalışmalarında resmiyet kazanan bütün gelişmeleri resmi yayın organlarımızdan sizlerle paylaşacağımızı bu vesile ile yeniden hatırlatmak isteriz" ifadeleri yer aldı.
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