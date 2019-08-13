13 Ağustos 2019, Salı
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Fiorentina hezimeti sonrası Terim'den sert uyarı
Fiorentina karşısında alınan 4-1'lik kötü sonuç kadar oynanan kötü futbol da teknik direktör Fatih Terim'in canını sıktı. Ligin başlamasına 1 haftadan az bir süre kala Fiorentina karşısında futbol olarak aciz durumlara düşülmesi üzerine tecrübeli teknik adam oyuncularıyla maçtan sonra bir toplantı yaptı. Terim, "Bu halde lige girersek duman oluruz. Herkes bu bir hafta içinde kendisine çeki düzen versin" diye konuştu
Terim'den Albayrak'a: 6 numara şart
Giriş Tarihi: 13.08.2019
Galatasaray'da Fatih Terim, hazırlık maçında Fiorentina'ya 4-1 yenilmelerinin ardından Abdurrahim Albayrak'la görüştü. 6 numara transferindeki gelişmeleri soran Terim "Acilen bir ön libero almalıyız" diye konuştu.
Fiorentina maçında oynan futboldan çok ilk yarıda yenen gollerde ön libero eksikliği bariz şekilde dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam maçtan sonra bir araya geldiği Abdurrahim Albayrak'a, Fred, Nampalys Mendy ve Prade'in transferi konusundaki gelişmeleri sorduğu ve "Acilen ön libero almalıyız" dediği öğrenildi.
Fiorentina hezimeti sonrası Terim'den sert uyarı
Fiorentina karşısında alınan 4-1'lik kötü sonuç kadar oynanan kötü futbol da teknik direktör Fatih Terim'in canını sıktı. Ligin başlamasına 1 haftadan az bir süre kala Fiorentina karşısında futbol olarak aciz durumlara düşülmesi üzerine tecrübeli teknik adam oyuncularıyla maçtan sonra bir toplantı yaptı. Terim, "Bu halde lige girersek duman oluruz. Herkes bu bir hafta içinde kendisine çeki düzen versin" diye konuştu
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