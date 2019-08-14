14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Joao Mario iddiası
Portekizli gazeteci Claudio Garcia, Cimbom'un orta sahası için Joao Mario'yu istediğini belirtti. Garcia "Galatasaray, Joao Mario için İnter ile anlaşmaya vardı. Portekizli orta saha oyuncusunun, Türkiye'ye transfer olma ihtimali var" ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon İnter'de 22 maça çıktı. 1 gol attı, 3 asist yaptı.
İkinci forvet Shomurodov
Galatasaray, Mbaye Diagne'yi satıp, Radamel Falcao ve bir santrfor daha almayı planlıyor. Sarıkırmızılıların ilgilendiği ismin Rostov'un 24 yaşındaki forveti Eldor Shomurodov olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, 1.90 boyundaki golcü için Rostov ile masaya oturdu. Ancak Rus ekibinin hocası Valeri Karpin, Özbek golcüyü satmaya niyetleri olmadığını "Onun için 50 milyon euro isteriz" sözleriyle açıkladı.
Mehmet doğru değil
Cimbom'un Eskişehirsporlu Mehmet Özcan'ı 1 milyon euro artı altyapıdan 2 ouyncu vererek kadrosuna katacağı iddia ediliyordu. Sarı-kırmızılı kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada "Mehmet Özcan ile ilgilendiğimiz yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Transfer çalışmaları, UEFA Finansal Fair-Play çerçevesinde yürütülmektedir" denildi.
Kostas'a Lecce kancası
Aslan'ın sözleşmesinden çıkarmaya çalıştığı Kostas Mitroglou'na Lecce talip oldu. Uzun süre Burak Yılmaz'ın peşinde koşan İtalyan ekibi bu transferi başaramayınca Yunan forveti listesine aldı. Corriere dello Sport'un haberine göre Lecce, 31 yaşındaki golcü için Galatasaray ile temasa geçecek. Sarı-kırmızılı teknik heyet, Mitroglou'nu göndermeye sıcak bakıyor.
6 numaraya üç ciddi aday!
Giriş Tarihi: 14.08.2019
Galatasaray, Fernando’nun yerine ön libero arayışını sürdürüyor. Adaylar Nzonzi, Wanyama ve Gonalons
Galatasaray, Fernando'yu Sevilla'ya gönderdikten sonra henüz bu bölgeye bir takviye yapmadı. Orta sahdaki bu eksiklik 5 hazırlık maçında 13 gol olarak sarı-kırmızılıların kalesinde fazlasıyla hissedildi. Fatih Terim yönetimden 6 numara transferinin bir an önce bitirilmesini istedi. Adaylar Steven Nzonzi, Wanyama ve Maxime Gonalons. ROMA'dan ayrılması gündemde olan Steven Nzonzi ve Maxime Gonalons, Cimbom'un radarına takılan iki isim. Özellikle Nzonzi'nin "Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takıma gitmek istiyorum" sözleri Aslan'ın şansını artırıyor. Gonalons'a Lille ve Bordeaux da talip. Tottenham'ın 28 yaşındaki ön liberosu Victor Wanyama için temaslar sürüyor.
Joao Mario iddiası
Portekizli gazeteci Claudio Garcia, Cimbom'un orta sahası için Joao Mario'yu istediğini belirtti. Garcia "Galatasaray, Joao Mario için İnter ile anlaşmaya vardı. Portekizli orta saha oyuncusunun, Türkiye'ye transfer olma ihtimali var" ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon İnter'de 22 maça çıktı. 1 gol attı, 3 asist yaptı.
İkinci forvet Shomurodov
Galatasaray, Mbaye Diagne'yi satıp, Radamel Falcao ve bir santrfor daha almayı planlıyor. Sarıkırmızılıların ilgilendiği ismin Rostov'un 24 yaşındaki forveti Eldor Shomurodov olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, 1.90 boyundaki golcü için Rostov ile masaya oturdu. Ancak Rus ekibinin hocası Valeri Karpin, Özbek golcüyü satmaya niyetleri olmadığını "Onun için 50 milyon euro isteriz" sözleriyle açıkladı.
Mehmet doğru değil
Cimbom'un Eskişehirsporlu Mehmet Özcan'ı 1 milyon euro artı altyapıdan 2 ouyncu vererek kadrosuna katacağı iddia ediliyordu. Sarı-kırmızılı kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada "Mehmet Özcan ile ilgilendiğimiz yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Transfer çalışmaları, UEFA Finansal Fair-Play çerçevesinde yürütülmektedir" denildi.
Kostas'a Lecce kancası
Aslan'ın sözleşmesinden çıkarmaya çalıştığı Kostas Mitroglou'na Lecce talip oldu. Uzun süre Burak Yılmaz'ın peşinde koşan İtalyan ekibi bu transferi başaramayınca Yunan forveti listesine aldı. Corriere dello Sport'un haberine göre Lecce, 31 yaşındaki golcü için Galatasaray ile temasa geçecek. Sarı-kırmızılı teknik heyet, Mitroglou'nu göndermeye sıcak bakıyor.
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