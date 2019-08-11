11 Ağustos 2019, Pazar

GALATASARAY

Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fiorentina - G.Saray maçı saat kaçta hangi kanalda?
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 Giriş Tarihi: 11.08.2019

'yı kazanarak sezon öncesi büyük moral bulan son iki yılın şampiyonu Galatasaray, sezon öncesi son hazırlık maçında İtalya'da köklü İtalyan ekibi Fiorentina'ya konuk oluyor. Peki bu zorlu maç ne zaman saat kaçta başlayacak? Fiorentina Galatasaray maçı hangi kanalda canlı izlenebilecek? Heyecanla beklenen Fiorentina Galatasaray maçıyla ilgili tüm merak edilenler aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala, Galatasaray son hazırlık maçını bugün Floransa'da Fiorentina ile oynayacak. Sarı-Kırmızılı ekip, bu mücadele ile birlikte en ciddi sınavlarından birini vermiş olacak. Galatasaray, şu ana kadar oynadığı hazırlık maçlarında Leipzig'a 3-2, Augsburg'a da 4-1 yenilirken, ardından Bordeaux'yu 3-1, Panathinaikos'u da 2-1 mağlup etti. Aslan son olarak maçında Akhisarspor'u tek golle devirip mutlu sona ulaşan taraf oldu. Bugünkü maç öncesi İtalya'da üst üste iki idman yapan , karşılaşma sonrası İstanbul'a dönecek ve ligin ilk haftasında oynanacak Denizlispor mücadelesine hazırlanacak.

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FIORENTINA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fiorentina ile Galatasaray arasında İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak mücadele, 11 Ağustos Pazar günü saat 22.00'da başlayacak.

FIORENTINA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Fiorentina Galatasaray maçı Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.

Maçın canlı takibi aspor.com.tr'de olacak...

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