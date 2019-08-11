11 Ağustos 2019, Pazar

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Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha! Teklifi kabul etti

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamladıktan sonra Süper Kupa'yı da müzesine götüren Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Monaco forması giyen golcü oyuncu Radamel Falcao ile her konuda anlaşan ve Kolombiyalı yıldızı açıklamak için gün sayan sarı-kırmızılılar, Falcao'nun ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 11.08.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 10:55
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Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha! Teklifi kabul etti

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray transfer bombalarını patlatmaya başladı.

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Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha! Teklifi kabul etti

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük adayı.

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Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha! Teklifi kabul etti

Yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendiren Cimbom'da Falcao'dan sonra bir transfer daha bitiyor.

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Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha! Teklifi kabul etti

Fatih Terim'in uzun süredir istediği isimde mutlu sona yaklaşıldı. İşte son gelişmeler...

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Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha! Teklifi kabul etti

Forvet haricinde ön libero takviyesi üzerinde duran Galatasaray, bu problemi İngiltere'de çözecek gibi duruyor.

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