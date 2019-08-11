11 Ağustos 2019, Pazar
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Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha! Teklifi kabul etti
Sezonu çifte şampiyonlukla tamamladıktan sonra Süper Kupa'yı da müzesine götüren Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Monaco forması giyen golcü oyuncu Radamel Falcao ile her konuda anlaşan ve Kolombiyalı yıldızı açıklamak için gün sayan sarı-kırmızılılar, Falcao'nun ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için harekete geçti.
Giriş Tarihi: 11.08.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 10:55
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