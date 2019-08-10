10 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın Fiorentina 11'i belli oldu

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçı öncesi İtalya takımlarından ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak. İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'ndaki mücadele, 11 Ağustos Pazar TSİ 22.00'de başlayacak. Kritik mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sahaya süreceği 11'i belirledi.

Giriş Tarihi: 10.08.2019 00:10 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 01:09
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Galatasaray'ın Fiorentina 11'i belli oldu

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

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Galatasaray'ın Fiorentina 11'i belli oldu

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçı öncesi İtalya takımlarından ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak

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Galatasaray'ın Fiorentina 11'i belli oldu

İŞTE GALATASARAY'IN FİORENTİNA 11'İ

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Galatasaray'ın Fiorentina 11'i belli oldu

İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'ndaki mücadele, 11 Ağustos Pazar TSİ 22.00'de başlayacak.

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Galatasaray'ın Fiorentina 11'i belli oldu

Muslera

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