10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Galatasaray'ın Fiorentina 11'i belli oldu
Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçı öncesi İtalya takımlarından ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak. İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'ndaki mücadele, 11 Ağustos Pazar TSİ 22.00'de başlayacak. Kritik mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sahaya süreceği 11'i belirledi.
Giriş Tarihi: 10.08.2019 00:10 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 01:09
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