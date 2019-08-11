Marcao hacklendi

Galatasaraylı Marcao'nun Instagram hesabından yapılan paylaşım kafaları karıştırdı. Beşiktaş'la transfer görüşmesi yaptığını belirten paylaşım sonrası Marcao'nun hesabının hacklendiği ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ

nstagram hesabı hacklendi. Önceki gece geç saatlerde Brezilyalı futbolcunun hesabından Galatasaray yönetimiyle yaşanan problemin ardından ayrılık kararı alındığı ve Beşiktaş'la görüşmelere başlandığı yazıldı. Kısa süre içinde Marcao'nun hesabının hacklendiği ortaya çıktı. Bu paylaşımın altına mesaj atan Babel, "Hesap hacklendi, bu sözlere inanamayın" dedi.