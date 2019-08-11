11 Ağustos 2019, Pazar

GALATASARAY

Marcao hacklendi

Marcao hacklendi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.08.2019

Galatasaraylı Marcao'nun Instagram hesabından yapılan paylaşım kafaları karıştırdı. Beşiktaş'la transfer görüşmesi yaptığını belirten paylaşım sonrası Marcao'nun hesabının hacklendiği ortaya çıktı.

Marcao'nun Instagram hesabı hacklendi. Önceki gece geç saatlerde Brezilyalı futbolcunun hesabından Galatasaray yönetimiyle yaşanan problemin ardından ayrılık kararı alındığı ve Beşiktaş'la görüşmelere başlandığı yazıldı. Kısa süre içinde Marcao'nun hesabının hacklendiği ortaya çıktı. Bu paylaşımın altına mesaj atan Babel, "Hesap hacklendi, bu sözlere inanamayın" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Terim'den flaş karar! Fiorentina 11'i belli oldu Terim'den flaş karar! Fiorentina 11'i belli oldu
Falcao hakkında şaşırtan gerçek! Duyanlar kulaklarına inanamadı Falcao hakkında şaşırtan gerçek! Duyanlar kulaklarına inanamadı
Albayrak ile Falcao bir araya geldi! İşte o fotoğraf Albayrak ile Falcao bir araya geldi! İşte o fotoğraf
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör