10 Ağustos 2019, Cumartesi

GALATASARAY

İki ismi kiralayacak

İki ismi kiralayacak
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.08.2019

Galatasaray, Ozornwafor ve Yunus Akgün kiralamak istiyor. Gelen bilgilere göre ile yapılan finansal anlaşma gereği en kötü ihtimalle 2.9 milyon euro'luk satış yapmak zorunda olan sarı-kırmızılıların, Yunus'u İtalya'ya gönderebileceği konuşuluyor.

Galatasaray, Ozornwafor ve Yunus Akgün kiralamak istiyor. Gelen bilgilere göre ile yapılan finansal anlaşma gereği en kötü ihtimalle 2.9 milyon euro'luk satış yapmak zorunda olan sarı-kırmızılıların, Yunus'u İtalya'ya gönderebileceği konuşuluyor. Ozornwafor ise Süper Lig'de bir takıma gidebilir.

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