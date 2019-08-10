10 Ağustos 2019, Cumartesi

GALATASARAY

‘Artık rekabet falan kalmadı’

‘Artık rekabet falan kalmadı’
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.08.2019

Arap Al Bawaba gazetesi, Galatasaray'ın zaferinin ardından ilginç bir yazı paylaştı. F.Bahçe ile arasındaki rekabetin son bulduğunu belirten gazete, "G.Saray, Türk futboluna yeni bir standart getirdi" ifadesini kullandı.

Arap Al Bawaba gazetesi, Galatasaray'ın zaferinin ardından ilginç bir yazı paylaştı. F.Bahçe ile arasındaki rekabetin son bulduğunu belirten gazete, "G.Saray, Türk futboluna yeni bir standart getirdi" ifadesini kullandı. F.Bahçe'nin 2014'ten bu yana hiçbir kupa kaldıramadığı hatırlatılarak "Artık ortada bir rekabet kalmadı" denildi.

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