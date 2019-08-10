10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Diagne sürprizi
Giriş Tarihi: 10.08.2019
Galatasaray'ın yarın Fiorentina ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasının 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Dün İtalya'ya giden sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in belirlediği kadroda sürpriz bir isim de yer aldı.
Galatasaray'ın yarın Fiorentina ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasının 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Dün İtalya'ya giden sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in belirlediği kadroda sürpriz bir isim de yer aldı. Usta çalıştırıcı, takımdan ayrılması beklenen Diagne'yi de listeye dahil etti. Artemio Franchi Stadı'ndaki mücadele yarın saat 22.00'de.
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