10 Ağustos 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Diagne sürprizi

Diagne sürprizi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.08.2019

Galatasaray'ın yarın Fiorentina ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasının 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Dün İtalya'ya giden sarı-kırmızılılarda 'in belirlediği kadroda sürpriz bir isim de yer aldı.

Galatasaray'ın yarın Fiorentina ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasının 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Dün İtalya'ya giden sarı-kırmızılılarda 'in belirlediği kadroda sürpriz bir isim de yer aldı. Usta çalıştırıcı, takımdan ayrılması beklenen Diagne'yi de listeye dahil etti. Artemio Franchi Stadı'ndaki mücadele yarın saat 22.00'de.

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