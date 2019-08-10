Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak ile Falcao bir araya geldi! İşte o fotoğraf

Geçtiğimiz günlerde menajer Ahmet Bulut ile birlikte Monaco forması giyen yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun transferini bitirmek için Fransa'ya giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı golcü ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ikilinin çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, uzun süredir uğraştığı Falcao transferinde mutlu sona çok yakın.

Geçtiğimiz günlerde Falcao transfer için yetki verilen menajer Ahmet Bulut ile birlikte Fransa'ya giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı yıldız ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası fotoğraf çekilen ikilinin verdiği samimi poz, transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

"GALATASARAY'DA OYNAMAK HEYECAN VERİCİ OLUR"

Yeni sezonda Galatasaray forması giymesi beklenen Radamel Falcao, geleceğiyle ilgili Kolombiya basınına verdiği röportajda "Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur. Türkiye'de futbol ilginç bir şekilde yaşanıyor. Durumu analiz ediyorum. Umarım mümkün olan en kısa sürede transfer çözülür. Futbol, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde özel bir şekilde yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

İşte o fotoğraf: