10 Ağustos 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak ile Falcao bir araya geldi! İşte o fotoğraf

Albayrak ile Falcao bir araya geldi! İşte o fotoğraf
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 Giriş Tarihi: 10.08.2019

Geçtiğimiz günlerde menajer ile birlikte Monaco forması giyen yıldız futbolcu Radamel 'nun transferini bitirmek için 'ya giden İkinci Başkanı , Kolombiyalı golcü ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ikilinin çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren , uzun süredir uğraştığı transferinde mutlu sona çok yakın.

Geçtiğimiz günlerde Falcao için yetki verilen menajer ile birlikte 'ya giden Galatasaray İkinci Başkanı , Kolombiyalı yıldız ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası fotoğraf çekilen ikilinin verdiği samimi poz, transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

"GALATASARAY'DA OYNAMAK HEYECAN VERİCİ OLUR"

Yeni sezonda Galatasaray forması giymesi beklenen , geleceğiyle ilgili basınına verdiği röportajda "Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur. 'de ilginç bir şekilde yaşanıyor. Durumu analiz ediyorum. Umarım mümkün olan en kısa sürede transfer çözülür. Futbol, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde özel bir şekilde yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

İşte o fotoğraf:

Albayrak - Falcao zirvesi gerçekleşti!

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