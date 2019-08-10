3. forma savaşı

Galatasaray'da Muslera bir, Okan ise iki numara… İsmail Çipe ile yollar ayrılacak. Terim'in gözüne girmek ve üçüncü kaleci olmak için üç genç; Berk, Boran ve Batuhan arasında müthiş bir mücadele var.

Galatasaray'da Muslera bir, Okan ise iki numara… İsmail Çipe ile yollar ayrılacak. Terim'in gözüne girmek ve üçüncü kaleci olmak için üç genç; Berk, Boran ve Batuhan arasında müthiş bir mücadele var. Fatih Terim üç gençten birisini 28 kişilik Süper Lig kadrosuna yazdırmak istiyor.