10 Ağustos 2019, Cumartesi

GALATASARAY

3. forma savaşı

3. forma savaşı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.08.2019

Galatasaray'da Muslera bir, Okan ise iki numara… İsmail Çipe ile yollar ayrılacak. Terim'in gözüne girmek ve üçüncü kaleci olmak için üç genç; Berk, Boran ve Batuhan arasında müthiş bir mücadele var.

Galatasaray'da Muslera bir, Okan ise iki numara… İsmail Çipe ile yollar ayrılacak. Terim'in gözüne girmek ve üçüncü kaleci olmak için üç genç; Berk, Boran ve Batuhan arasında müthiş bir mücadele var. üç gençten birisini 28 kişilik Süper Lig kadrosuna yazdırmak istiyor.

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