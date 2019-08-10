Abdurrahim Albayrak ile Radamel Falcao zirvesi gerçekleşti!

Geçtiğimiz günlerde Radamel Falcao transferini bitirmek için menajer Ahmet Bulut ile birlikte Fransa'ya giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Falcao bir araya geldi. Görüşme sonrası Albayrak ile Falcao'nun çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Falcao transferiyle ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.