Ligin provası

“Bu maç köprüden önceki son çıkış. Ligden önceki son hazırlık maçı” diyen usta hoca, kendisine gösterilen sevgi için de “Ne onlar beni unuttu, ne ben onları” yorumu yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugünkü Fiorentina karşılaşmasıyla ilgili konuştu. Takımı görmek adına önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını kaydeden usta hoca, "Süper Kupa'nın neticesi ne olursa olsun, buraya gelecektik. Baktığınız zaman köprüden önceki son çıkış. Yani ligden önceki son hazırlık maçı" ifadelerini kullandı. Güney Amerika ve Afrika Kupası'nda mücadele eden oyuncuların yoğun bir program yaşadığını da dile getiren sarı-kırmızılı çalıştırıcı şöyle devam etti:



HERKESİ GÖRMEK İSTİYORUM

"Muslera derken Afrika Kupası'nda da 5, 6, 7 oyuncumuz vardı. Süreleri birbirinden farklı olarak terk ettiler. İki tanesi en sonuna kadar kaldı. Bunların fizik olarak, mental olarak bir araya gelmesi lazım. Bu seneki zorluğumuz o. Takımı hem fizik olarak, hem mental tekrar aç bir şekle getireceğiz. Bizim sıkıntımız o. Bu maç, son maçımız ama ideal kadromuz budur diye bir şey yok. Birilerini de görmek istiyorum. O yüzden her maçın bize vereceği şeyler vardır. Bu karşılaşma da bazı şeyler verecektir."



FEGHOULI MUTLU ETTİ

Terim, Feghouli'ye ayrı bir parantez açtı ve oyuncuyu takdir etti. Terim "Hoşuma giden, beni çok mutlu eden Galatasaraylıların da mutlu olmasını istediğim bir şey var. Ben Feghouli'ye 9'una kadar izin verdim. Ayın 1'inde geldi" diye konuştu. Usta hoca, İtalya'da kendisine gösterilen ilgi için de şunları söyledi: "Ne ben onları unuttum ne de onlar beni. Demek ki güzel şeyler yapmışım. Bana her zaman o sevgiyi, o sıcaklığı hissettirdiler. Ailemle burada her zaman mutlu yaşadık."