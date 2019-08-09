09 Ağustos 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'dan kar açıklaması

Galatasaray'dan KAP'a açıklama!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 Giriş Tarihi: 09.08.2019

Kulübü, 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 döneminde 30,5 milyon lira kar elde edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, " Sportif A.Ş.'nin 2018-2019 sezonu yıl sonu mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanmıştır." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yayımlanan finansal tablolarda, 30,5 milyon lira net kar açıklanmış olup gider hesaplarımız içerisinde, dipnotlarda da belirtildiği gibi, yapılandırma anlaşması gereği tahakkuk eden 6 milyon avro (Yaklaşık 41 Milyon lira) ceza tutarı bulunmaktadır. Bu ceza tutarı olmasaydı karımız 71,5 milyon lira civarında gerçekleşecekti."

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