Okan Kocuk sınıfı geçti

Yeni transfer Okan Kocuk, idmanlar ve hazırlık karşılaşmalarında gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların gönlüne girdi. Taraftarlar, Okan'ın sosyal medya hesaplarından genç kaleciyi tebrik etti.

Yeni transfer Okan Kocuk, idmanlar ve hazırlık karşılaşmalarında gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların gönlüne girdi. Taraftarlar, Okan'ın sosyal medya hesaplarından genç kaleciyi tebrik etti. Fernando Muslera da idmanlarda 24 yaşındaki genç eldivenle yakından ilgileniyor.