10 Ağustos 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Okan Kocuk sınıfı geçti

Okan Kocuk sınıfı geçti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.08.2019

Yeni transfer Okan Kocuk, idmanlar ve hazırlık karşılaşmalarında gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların gönlüne girdi. Taraftarlar, Okan'ın hesaplarından genç kaleciyi tebrik etti.

Yeni transfer Okan Kocuk, idmanlar ve hazırlık karşılaşmalarında gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların gönlüne girdi. Taraftarlar, Okan'ın hesaplarından genç kaleciyi tebrik etti. da idmanlarda 24 yaşındaki genç eldivenle yakından ilgileniyor.

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