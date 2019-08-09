09 Ağustos 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Floransa'ya ulaştı

Galatasaray Floransa'ya ulaştı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.08.2019

, hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Serie A takımlarından ACF karşılaşması için İtalya'nın Floransa kentine ulaştı. Bugün öğle saatlerinde 'dan Bologna havalimanına hareket eden sarı-kırmızılı ekip, 1 saatlik kara yolculuğu sonunda Floransa'ya vardı.

Futbol Takımı, Serie A takımlarından ACF ile özel müsabakada karşılaşacak. İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'ndaki mücadele, 11 Ağustos Pazar TSİ 22.00'de başlayacak.

DIAGNE DE KAMP KADROSUNDA

kupasından sonra teknik direktör 'in verdiği iznin bitmesiyle 'da antremanlara katılan Diagne , Fiorentina ile oynanacak kamp kadrosunda yer aldı. Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

, , Jean Michaël Seri, , , Younes Belhanda, , Batuhan Şen, Martin Linnes, , Yunus Akgün, , Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.

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