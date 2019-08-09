Galatasaray Floransa'ya ulaştı
Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya geleceği İtalya Serie A takımlarından ACF Fiorentina karşılaşması için İtalya'nın Floransa kentine ulaştı. Bugün öğle saatlerinde İstanbul'dan Bologna havalimanına hareket eden sarı-kırmızılı ekip, 1 saatlik kara yolculuğu sonunda Floransa'ya vardı.
Galatasaray Futbol Takımı, İtalya Serie A takımlarından ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak. İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'ndaki mücadele, 11 Ağustos Pazar TSİ 22.00'de başlayacak.
DIAGNE DE KAMP KADROSUNDA
Afrika kupasından sonra teknik direktör Fatih Terim'in verdiği iznin bitmesiyle İstanbul 'da antremanlara katılan Diagne , Fiorentina ile oynanacak kamp kadrosunda yer aldı. Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.
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