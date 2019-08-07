08 Ağustos 2019, Perşembe

GALATASARAY

Başkan Erdoğan'dan Galatasaray'a kutlama

Başkan Erdoğan'dan Galatasaray'a kutlama
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 Giriş Tarihi: 08.08.2019

Erdoğan, zaferi nedeniyle 'ı tebrik etti.

Erdoğan, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek 'nın sahibi olan Kulübü'nü tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2019 TFF Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray Kulübü ve tüm Galatasaraylıları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 16 Ağustos'ta başlayacak 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda tüm takımlara başarılar diledi.

TFF Süper Kupa 2019 şampiyonu Galatasaray!

Akhisarspor 0-1 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ

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