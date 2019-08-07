08 Ağustos 2019, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan Galatasaray'a kutlama
Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 Giriş Tarihi: 08.08.2019
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Kupa zaferi nedeniyle Galatasaray'ı tebrik etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi olan Galatasaray Kulübü'nü tebrik etti.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2019 TFF Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray Kulübü ve tüm Galatasaraylıları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 16 Ağustos'ta başlayacak 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda tüm takımlara başarılar diledi.
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