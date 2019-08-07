Falcao'dan sürpriz mesaj: "Cimbombom"

Süper Kupa'da Akhisarspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyet sonrası sarı kırmızılı taraftarlar büyük mutluluk yaşarken ikinci bir heyecanı da Falcao sayesinde tattı.

Galatasaray'ın Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı kazandığı maç sonrası sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.



Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazanarak Süper Kupa'yı müzesine götüren taraf oldu. Galatasaray taraftarları kupa mutluluğu yaşarken sarı kırmızılı kulübün transferdeki bir numaralı hedefi Falcao, Muslera'nın kupa sonrası paylaştığı fotoğrafa ''Cimbombom'' yorumu yaptı.



İşte o yorum;







MUSLERA'DAN CEVAP



Falcao'nun bu mesajı sonrası sarı kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi "Come to Galatasaray idolo" yanıtını verirken Galatasaray taraftarları da Kolombiyalı yıldıza binlerce yanıt gönderdi.







ABDURRAHİM ALBAYRAK TAKİBE ALDI



Bu mesajların ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao'yu takibe aldı.