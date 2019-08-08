08 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

TFF Süper Kupa 2019 şampiyonu Galatasaray!

Galatasaray, TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek kulüp tarihinde 6. kez kupanın sahibi oldu ve kendine ait rekoru geliştirdi. Sarı kırmızılı ekibe kupayı getiren golü 38. dakikada Faslı yıldız Younes Belhanda attı.
08.08.2019

TFF Süper Kupa 2019 şampiyonu Galatasaray! TFF Süper Kupa 2019 şampiyonu Galatasaray! 08.08.2019
Maçın adamı seçilen Belhanda'dan ödül tepkisi Maçın adamı seçilen Belhanda'dan ödül tepkisi 07.08.2019
İşte Galatasaray'ın sayılmayan golü | İZLEYİN İşte Galatasaray'ın sayılmayan golü | İZLEYİN 07.08.2019
İşte Galatasaray'ın golü | İZLEYİN İşte Galatasaray'ın golü | İZLEYİN 07.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon 07.08.2019
Akhisarspor gole çok yaklaştı! İşte o pozisyon... Akhisarspor gole çok yaklaştı! İşte o pozisyon... 07.08.2019
Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması! Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması! 07.08.2019
Galatasaray kafilesi stada hareket etti Galatasaray kafilesi stada hareket etti 07.08.2019
Galatasaray'a yerli ön libero Galatasaray'a yerli ön libero 07.08.2019
Galatasaray'dan Bakayoko çıkarması Galatasaray'dan Bakayoko çıkarması 07.08.2019
Aslan'ın hedefi Süper Kupa Aslan'ın hedefi Süper Kupa 07.08.2019
Albayrak'tan taraftarı heyecanlandıran Falcao sözleri Albayrak'tan taraftarı heyecanlandıran Falcao sözleri 06.08.2019
Selçuk İnan'dan Süper Kupa sözleri! Biraz kolay... Selçuk İnan'dan Süper Kupa sözleri! "Biraz kolay..." 06.08.2019
6 numara için yeni hedef Bakayoko 6 numara için yeni hedef Bakayoko 05.08.2019
Mitroglou'na iki talip Mitroglou'na iki talip 05.08.2019
Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması 05.08.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Emre Belözoğlu'ndan Ozan'a fırça!
Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması!
Resmen açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşüyoruz
Galatasaray'ın eski futbolcusu flaş açıklamalarda bulundu
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!
Fenerbahçe'ye transferde iki şok birden!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör