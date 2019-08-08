TFF Süper Kupa 2019 şampiyonu Galatasaray!

Galatasaray, TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek kulüp tarihinde 6. kez kupanın sahibi oldu ve kendine ait rekoru geliştirdi. Sarı kırmızılı ekibe kupayı getiren golü 38. dakikada Faslı yıldız Younes Belhanda attı.