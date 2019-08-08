08 Ağustos 2019, Perşembe
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Altın çocuk forma giydi
Giriş Tarihi: 08.08.2019
Taraftarların büyük desteğini alarak girdi, çalımlarıyla tribünleri coşturdu.
Galatasaray'ın ülke ve dünya futboluna yeniden kazandırmak istediği 'süper ama sorunlu yetenek' Emre Mor, dün gece 72. dakikada oyuna dahil oldu. Adem Büyük'ün yerine sahaya adım atan 22 yaşındaki yıldız sarı-kırmızılı formayla ilk resmi müsabakasına çıktı. Isınmaya gittiğinde ve oyuna dahil olduğunda taraftarları ayağa kaldıran gurbetçi futbolcu, sağ kanata yerleşti. Emre orta sahanın merkezinde de topla buluştu ve 83. dakikada uzaktan çektiği şutla gole yaklaştı. Maç sonu üçlü çektiren isimlerdendi.
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