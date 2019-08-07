07 Ağustos 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Akhisarspor 0 - 1 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ İZLE

Süper Kupa Galatasaray'ın!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 Giriş Tarihi: 07.08.2019

TFF mücadelesinde Akhisarspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray Süper Kupa'nın sahibi oldu.

TFF mücadelesinde Akhisarspor'u Belhanda'nın 39. dakikada attığı enfes golle 1-0 mağlup eden Galatasaray Süper Kupa'nın sahibi oldu.

İLK 11'LER:

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Seri, Jimmy, Belhanda, Adem, Babel

AKHİSARSPOR: ​​Gökhan, Tolga, Cocalic, Alperen, Kadir, Biarnason, Rotman, Aykut, Vrsajevic, Burhan, Erhan

EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda 'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 5 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015 ve 2016'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor, ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.

İLK MAÇLAR ALMANYA'DA OYNANDI

Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu 'da gerçekleştirildi.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı.

Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.

TÜRKİYE'DEKİ İLK KUPAYI FENERBAHÇE KAZANDI

Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.

İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Süper Kupa karşılaşması 2010'da bir kez daha İstanbul'da oynanırken, Trabzonspor, Bursaspor'u geçerek kupayı kazandı.

İstanbul'daki iki karşılaşmanın ardından son 7 organizasyon Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirildi.

Konya (2), Erzurum, Kayseri, Manisa, Ankara ve Samsun'da yapılan bu 7 karşılaşmada Galatasaray 4 kez kupayı müzesine götürdü. Anadolu'da oynanan maçlarda Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.

TFF SÜPER KUPA MAÇLARI

TFF Süper Kupa'da şu ana dek oynanan 12 maçta alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerMaçSonuç
30.07.2006FrankfurtGalatasaray-Beşiktaş0-1
05.08.2007KölnFenerbahçe-Beşiktaş2-1
17.08.2008DuisburgGalatasaray-Kayserispor2-1
02.08.2009İstanbulBeşiktaş-Fenerbahçe0-2
07.08.2010İstanbulBursaspor-Trabzonspor0-3
12.08.2012ErzurumGalatasaray-Fenerbahçe3-2
11.08.2013KayseriGalatasaray-Fenerbahçe1-0 (uzatma)
25.08.2014ManisaFenerbahçe-Galatasaray0-0 (3-2/penaltı)
08.08.2015AnkaraGalatasaray-Bursaspor1-0
13.08.2016KonyaBeşiktaş-Galatasaray1-1 (0-3/penaltı)
06.08.2017SamsunBeşiktaş-Atiker Konyaspor1-2
05.08.2018KonyaGalatasaray-Akhisarspor1-1 (4-5/penaltı)

ANKARA İKİNCİ KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Başkent Ankara, ikinci kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak.

Ankara'da 2015 yılında oynanan kupada Galatasaray ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, rakibini 1-0 yenerek kupayı kazandı.

Karşılaşmanın oynanacağı Eryaman Stadı, 22 bin seyirci kapasitesine sahip.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI

Lig şampiyonları ile kazananları, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar 'nda karşı karşıya geldi.

Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok, 10 kezle Galatasaray kazandı.

Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı yedişer kez, Fenerbahçe 6, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor da birer kez müzelerine götürdü.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynanan maçlar ve skorları şöyle:

SezonMaçSkor
1965-1966Galatasaray-Beşiktaş2-0
1966-1967Beşiktaş-Altay1-0
1967-1968FenerbahçeOtomatikman kazandı
1968-1969Galatasaray-Göztepe2-0
1969-1970Göztepe-Fenerbahçe3-1
1970-1971Eskişehirspor-Galatasaray3-2
1971-1972Galatasaray-MKE Ankaragücü1-0
1972-1973Fenerbahçe-Galatasaray2-1
1973-1974Beşiktaş-Fenerbahçe3-0
1974-1975Fenerbahçe-Beşiktaş2-0
1975-1976Trabzonspor-Galatasaray2-1
1976-1977Trabzonspor-Beşiktaş1-1 (Penaltılarla 3-1)
1977-1978Trabzonspor-Fenerbahçe1-0
1978-1979Trabzonspor-Fenerbahçe2-1
1979-1980Trabzonspor-Altay1-0
1980-1981MKE Ankaragücü-Trabzonspor1-0
1981-1982Galatasaray-Beşiktaş2-0
1982-1983Trabzonspor-Fenerbahçe2-0
1983-1984Fenerbahçe-Trabzonspor1-0
1984-1985Fenerbahçe-Galatasaray1-1 (Penaltılarla 4-2)
1985-1986Beşiktaş-Bursaspor2-1
1986-1987Galatasaray-Gençlerbirliği3-2
1987-1988Galatasaray-Sakaryaspor2-0
1988-1989Beşiktaş-Fenerbahçe1-0
1989-1990Fenerbahçe-Beşiktaş3-2
1990-1991Galatasaray-Beşiktaş1-0
1991-1992Beşiktaş-Trabzonspor2-1
1992-1993Galatasaray-Beşiktaş2-0
1993-1994Beşiktaş-Galatasaray3-1
1994-1995Trabzonspor-Beşiktaş2-0
1995-1996Galatasaray-Fenerbahçe3-0
1996-1997Galatasaray-Kocaelispor2-1 (Uzatmada)
1997-1998Beşiktaş-Galatasaray2-1 (Uzatmada)
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