Akhisarspor 0 - 1 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ İZLE

TFF Süper Kupa mücadelesinde Akhisarspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray Süper Kupa'nın sahibi oldu.

TFF Süper Kupa mücadelesinde Akhisarspor'u Belhanda'nın 39. dakikada attığı enfes golle 1-0 mağlup eden Galatasaray Süper Kupa'nın sahibi oldu.



İLK 11'LER:



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Seri, Jimmy, Belhanda, Adem, Babel



AKHİSARSPOR: ​​Gökhan, Tolga, Cocalic, Alperen, Kadir, Biarnason, Rotman, Aykut, Vrsajevic, Burhan, Erhan



EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 5 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015 ve 2016'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.

İLK MAÇLAR ALMANYA'DA OYNANDI

Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı.

Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.

TÜRKİYE'DEKİ İLK KUPAYI FENERBAHÇE KAZANDI

Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.

İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Süper Kupa karşılaşması 2010'da bir kez daha İstanbul'da oynanırken, Trabzonspor, Bursaspor'u geçerek kupayı kazandı.

İstanbul'daki iki karşılaşmanın ardından son 7 organizasyon Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirildi.

Konya (2), Erzurum, Kayseri, Manisa, Ankara ve Samsun'da yapılan bu 7 karşılaşmada Galatasaray 4 kez kupayı müzesine götürdü. Anadolu'da oynanan maçlarda Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.

TFF SÜPER KUPA MAÇLARI

TFF Süper Kupa'da şu ana dek oynanan 12 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Maç Sonuç 30.07.2006 Frankfurt Galatasaray-Beşiktaş 0-1 05.08.2007 Köln Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1 17.08.2008 Duisburg Galatasaray-Kayserispor 2-1 02.08.2009 İstanbul Beşiktaş-Fenerbahçe 0-2 07.08.2010 İstanbul Bursaspor-Trabzonspor 0-3 12.08.2012 Erzurum Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 11.08.2013 Kayseri Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 (uzatma) 25.08.2014 Manisa Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 (3-2/penaltı) 08.08.2015 Ankara Galatasaray-Bursaspor 1-0 13.08.2016 Konya Beşiktaş-Galatasaray 1-1 (0-3/penaltı) 06.08.2017 Samsun Beşiktaş-Atiker Konyaspor 1-2 05.08.2018 Konya Galatasaray-Akhisarspor 1-1 (4-5/penaltı)

ANKARA İKİNCİ KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Başkent Ankara, ikinci kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak.

Ankara'da 2015 yılında oynanan kupada Galatasaray ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, rakibini 1-0 yenerek kupayı kazandı.

Karşılaşmanın oynanacağı Eryaman Stadı, 22 bin seyirci kapasitesine sahip.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI

Lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok, 10 kezle Galatasaray kazandı.

Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı yedişer kez, Fenerbahçe 6, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor da birer kez müzelerine götürdü.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynanan maçlar ve skorları şöyle:

Sezon Maç Skor 1965-1966 Galatasaray-Beşiktaş 2-0 1966-1967 Beşiktaş-Altay 1-0 1967-1968 Fenerbahçe Otomatikman kazandı 1968-1969 Galatasaray-Göztepe 2-0 1969-1970 Göztepe-Fenerbahçe 3-1 1970-1971 Eskişehirspor-Galatasaray 3-2 1971-1972 Galatasaray-MKE Ankaragücü 1-0 1972-1973 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 1973-1974 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-0 1974-1975 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 1975-1976 Trabzonspor-Galatasaray 2-1 1976-1977 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1 (Penaltılarla 3-1) 1977-1978 Trabzonspor-Fenerbahçe 1-0 1978-1979 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-1 1979-1980 Trabzonspor-Altay 1-0 1980-1981 MKE Ankaragücü-Trabzonspor 1-0 1981-1982 Galatasaray-Beşiktaş 2-0 1982-1983 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0 1983-1984 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-0 1984-1985 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 (Penaltılarla 4-2) 1985-1986 Beşiktaş-Bursaspor 2-1 1986-1987 Galatasaray-Gençlerbirliği 3-2 1987-1988 Galatasaray-Sakaryaspor 2-0 1988-1989 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 1989-1990 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-2 1990-1991 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 1991-1992 Beşiktaş-Trabzonspor 2-1 1992-1993 Galatasaray-Beşiktaş 2-0 1993-1994 Beşiktaş-Galatasaray 3-1 1994-1995 Trabzonspor-Beşiktaş 2-0 1995-1996 Galatasaray-Fenerbahçe 3-0 1996-1997 Galatasaray-Kocaelispor 2-1 (Uzatmada) 1997-1998 Beşiktaş-Galatasaray 2-1 (Uzatmada)