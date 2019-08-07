Akhisarspor 0 - 1 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ İZLE
TFF Süper Kupa mücadelesinde Akhisarspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray Süper Kupa'nın sahibi oldu.
TFF Süper Kupa mücadelesinde Akhisarspor'u Belhanda'nın 39. dakikada attığı enfes golle 1-0 mağlup eden Galatasaray Süper Kupa'nın sahibi oldu.
İLK 11'LER:
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Seri, Jimmy, Belhanda, Adem, Babel
AKHİSARSPOR: Gökhan, Tolga, Cocalic, Alperen, Kadir, Biarnason, Rotman, Aykut, Vrsajevic, Burhan, Erhan
EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI
Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 5 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015 ve 2016'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.
İLK MAÇLAR ALMANYA'DA OYNANDI
Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.
Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı.
Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.
TÜRKİYE'DEKİ İLK KUPAYI FENERBAHÇE KAZANDI
Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.
İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Süper Kupa karşılaşması 2010'da bir kez daha İstanbul'da oynanırken, Trabzonspor, Bursaspor'u geçerek kupayı kazandı.
İstanbul'daki iki karşılaşmanın ardından son 7 organizasyon Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirildi.
Konya (2), Erzurum, Kayseri, Manisa, Ankara ve Samsun'da yapılan bu 7 karşılaşmada Galatasaray 4 kez kupayı müzesine götürdü. Anadolu'da oynanan maçlarda Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.
TFF SÜPER KUPA MAÇLARI
TFF Süper Kupa'da şu ana dek oynanan 12 maçta alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Maç
|Sonuç
|30.07.2006
|Frankfurt
|Galatasaray-Beşiktaş
|0-1
|05.08.2007
|Köln
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|2-1
|17.08.2008
|Duisburg
|Galatasaray-Kayserispor
|2-1
|02.08.2009
|İstanbul
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|0-2
|07.08.2010
|İstanbul
|Bursaspor-Trabzonspor
|0-3
|12.08.2012
|Erzurum
|Galatasaray-Fenerbahçe
|3-2
|11.08.2013
|Kayseri
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-0 (uzatma)
|25.08.2014
|Manisa
|Fenerbahçe-Galatasaray
|0-0 (3-2/penaltı)
|08.08.2015
|Ankara
|Galatasaray-Bursaspor
|1-0
|13.08.2016
|Konya
|Beşiktaş-Galatasaray
|1-1 (0-3/penaltı)
|06.08.2017
|Samsun
|Beşiktaş-Atiker Konyaspor
|1-2
|05.08.2018
|Konya
|Galatasaray-Akhisarspor
|1-1 (4-5/penaltı)
ANKARA İKİNCİ KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Başkent Ankara, ikinci kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak.
Ankara'da 2015 yılında oynanan kupada Galatasaray ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, rakibini 1-0 yenerek kupayı kazandı.
Karşılaşmanın oynanacağı Eryaman Stadı, 22 bin seyirci kapasitesine sahip.
CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI
Lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.
Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok, 10 kezle Galatasaray kazandı.
Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı yedişer kez, Fenerbahçe 6, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor da birer kez müzelerine götürdü.
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynanan maçlar ve skorları şöyle:
|Sezon
|Maç
|Skor
|1965-1966
|Galatasaray-Beşiktaş
|2-0
|1966-1967
|Beşiktaş-Altay
|1-0
|1967-1968
|Fenerbahçe
|Otomatikman kazandı
|1968-1969
|Galatasaray-Göztepe
|2-0
|1969-1970
|Göztepe-Fenerbahçe
|3-1
|1970-1971
|Eskişehirspor-Galatasaray
|3-2
|1971-1972
|Galatasaray-MKE Ankaragücü
|1-0
|1972-1973
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-1
|1973-1974
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|3-0
|1974-1975
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|2-0
|1975-1976
|Trabzonspor-Galatasaray
|2-1
|1976-1977
|Trabzonspor-Beşiktaş
|1-1 (Penaltılarla 3-1)
|1977-1978
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|1-0
|1978-1979
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|2-1
|1979-1980
|Trabzonspor-Altay
|1-0
|1980-1981
|MKE Ankaragücü-Trabzonspor
|1-0
|1981-1982
|Galatasaray-Beşiktaş
|2-0
|1982-1983
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|2-0
|1983-1984
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|1-0
|1984-1985
|Fenerbahçe-Galatasaray
|1-1 (Penaltılarla 4-2)
|1985-1986
|Beşiktaş-Bursaspor
|2-1
|1986-1987
|Galatasaray-Gençlerbirliği
|3-2
|1987-1988
|Galatasaray-Sakaryaspor
|2-0
|1988-1989
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-0
|1989-1990
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|3-2
|1990-1991
|Galatasaray-Beşiktaş
|1-0
|1991-1992
|Beşiktaş-Trabzonspor
|2-1
|1992-1993
|Galatasaray-Beşiktaş
|2-0
|1993-1994
|Beşiktaş-Galatasaray
|3-1
|1994-1995
|Trabzonspor-Beşiktaş
|2-0
|1995-1996
|Galatasaray-Fenerbahçe
|3-0
|1996-1997
|Galatasaray-Kocaelispor
|2-1 (Uzatmada)
|1997-1998
|Beşiktaş-Galatasaray
|2-1 (Uzatmada)
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