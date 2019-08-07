07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması!
Galatasaray ile Akhisarspor'un karşı karşıya geldiği Süper Kupa finalinden önce sarı-kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz, taraftarların heyecanla beklediği yıldız golcü Radamel Falcao ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Cengiz'in açıklamalarından öne çıkan satır başları... Galatasaray son dakika haberleri...
Giriş Tarihi: 07.08.2019 21:45 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 21:47
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