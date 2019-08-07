07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Emre Mor'a tam destek
Giriş Tarihi: 07.08.2019
İspanyol temsilcisi Celta Vigo'nun yıldız futbolcusundan Galatasaray'a transfer olan Emre Mor'a övgüler geldi.
Celta Vigo'nun yıldızı Pione Sisto, takımdan ayrılan Emre Mor hakkında olumlu yorum yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, Emre ile birlikte yer aldığı bir fotoğraf paylaşarak, "Bu kardeşimden çok şey öğrendim. Onu çoğu kişi anlamadı" diye konuştu.
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