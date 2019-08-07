07 Ağustos 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Emre Mor'a tam destek

Emre Mor'a tam destek
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.08.2019

İspanyol temsilcisi 'nun yıldız futbolcusundan 'a transfer olan 'a övgüler geldi.

'nun yıldızı Pione Sisto, takımdan ayrılan hakkında olumlu yorum yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, Emre ile birlikte yer aldığı bir fotoğraf paylaşarak, "Bu kardeşimden çok şey öğrendim. Onu çoğu kişi anlamadı" diye konuştu.
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