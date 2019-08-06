Galatasaray Süper Kupa maçına hazır

Galatasaray, Akhisarspor ile yarın oynayacağı TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı. Devam eden bölümde gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik oyun gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'ın Akhisarspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

"Adem Büyük, Ahmet Çalık, Atalay Babacan, Christian Luyindama, Emre Mor, Erencan Yardımcı, Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Jimmy Durmaz, Konstantinos Mitroglou, Marcao, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Mustafa Kapı, Okan Kocuk, Ömer Bayram, Ryan Donk, Ryan Babel, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo."

Sarı-kırmızılılar, bu akşam saatlerinde Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Ankara'ya hareket ederek karşılaşma öncesi Ankara'da kampa girecek.