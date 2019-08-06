06 Ağustos 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Süper Kupa maçına hazır

Galatasaray Süper Kupa maçına hazır
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.08.2019

, Akhisarspor ile yarın oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı. Devam eden bölümde gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik oyun gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

'ın Akhisarspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

", , Atalay Babacan, Christian Luyindama, Emre Mor, Erencan Yardımcı, , Jean Michael Seri, Jimmy Durmaz, Konstantinos Mitroglou, Marcao, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Mustafa Kapı, Okan Kocuk, , , , , Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo."

Sarı-kırmızılılar, bu akşam saatlerinde Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla 'ya hareket ederek karşılaşma öncesi Ankara'da kampa girecek.



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