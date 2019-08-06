07 Ağustos 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Falcao'dan heyecanlandıran paylaşım!

Falcao'dan heyecanlandıran paylaşım!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 Giriş Tarihi: 07.08.2019

cephesinden sıcak paylaşımlar! Fransa'da Radamel Falcao ile bir araya gelen Türk mimar 'ın yaptığı paylaşım, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği cephesinde sürpriz gelişmeler yaşandı.

Daha önce Radamel Falcao'nun eşinin, sosyal medyada takipleştiği Türk mimar , Kolombiyalı futbolcuyla Fransa'da bir araya geldi.

"YAKINDA BARBEKÜYE BEKLİYORUM"

Bu görüşmeden bir fotoğraf paylaşan Şafak Çak, "Yakında barbeküye bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Falcao'nun Galatasaray'a imza atacağı tarih belli oldu!

FALCAO'DAN BEĞENİ VE PAYLAŞIM

Türk mimarın paylaşımını beğenen Kolombiyalı futbolcu, aynı fotoğrafı kendi hesabından da paylaştı.

Sosyal medyada yaşanan bu hareketlilik, sarı-kırmızılı taraftarların heyecanlanmasına sebep oldu.

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