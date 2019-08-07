07 Ağustos 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Bakan Kasapoğlu'dan Galatasaray'a tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu'dan G.Saray'a tebrik mesajı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.08.2019

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'nın sahibi olan için tebrik mesajı yayımladı.

, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakasında rakibi Akhisarspor'u mağlup ederek kupayı müzesine götüren 'ı kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm takım futbolcularını, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. Akhisarspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyor, yeni sezonda başarılar diliyorum."

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