06 Ağustos 2019, Salı

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Falcao'nun Galatasaray'a imza atacağı tarih belli oldu!

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray, transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların transferdeki ilk hedefindeyse Monaco forması giyen Radamel Falcao var... Transferi yılan hikayesine dönen 33 yaşındaki golcünün sarı-kırmızılı takıma imza atacağı tarih belli oldu. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 06.08.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 11:12
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Falcao'nun Galatasaray'a imza atacağı tarih belli oldu!

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

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Falcao'nun Galatasaray'a imza atacağı tarih belli oldu!

Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Aslan, özellikle Avrupa arenasında başarı elde edecek bir kadro oluşturmak istiyor.

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Falcao'nun Galatasaray'a imza atacağı tarih belli oldu!

Bu doğrultuda takıma katacağı isimleri şekillendiren sarı-kırmızılılar şu ana dek Jimmy Durmaz, Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Okan Kocuk, Michael Seri, Christian Luyindama ve Emre Mor'u kadrosuna kattı.

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Falcao'nun Galatasaray'a imza atacağı tarih belli oldu!

İç transferde de hareketli günler geçiren Galatasaray; Fernando, Muğdat Çelik, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Henry Onyekuru, Semih Kaya ve Badou Ndiaye ile de yollarını ayırdı.

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Falcao'nun Galatasaray'a imza atacağı tarih belli oldu!

Geçtiğimiz sezona göre kadrosuna radikal değişiklikler yapan Cimbom'da transfer gündeminin bir numaralı ismi Radamel Falcao...

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