Falcao'nun Galatasaray'a imza atacağı tarih belli oldu!

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray, transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların transferdeki ilk hedefindeyse Monaco forması giyen Radamel Falcao var... Transferi yılan hikayesine dönen 33 yaşındaki golcünün sarı-kırmızılı takıma imza atacağı tarih belli oldu. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 06.08.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 11:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





