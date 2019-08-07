07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Ecem’den ziyaret
Giriş Tarihi: 07.08.2019
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden sarı- kırmızılıların milli yelkencisi Ecem Güzel''den Mustafa Cengiz'e ziyaret...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden sarı- kırmızılıların milli yelkencisi Ecem Güzel'i makamında ağırladı. Başkan Cengiz, oyuncuyu tebrik ederken, "Ecem, Türk kadınını temsil ediyor" diye konuştu. Başarılı sporcu da "Kulübüm hep yanımdaydı teşekkür ederim" dedi.
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