Radamel Falcao "Monaco'da kalmam zor"

Galatasaray'ın getirmek için büyük çaba harcadığı Radamel Falcao, Sampdoria ile oynadıkları maçın ardından transferiyle ilgili sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran açıklamalar yaptı. İkinci yarıda oyuna dahil olan ve Monaco'ya galibiyeti getiren golü kaydeden futbolcu, karşılaşma sonunda ilk kez transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sampdoria karşısında takımına galibiyeti götüren golü atan yıldız futbolcu, transferiyle ilgili ilk kez konuştu; Cimbom'a göz kırptı:

Galatasaray'ın getirmek için büyük çaba harcadığı Radamel Falcao, Sampdoria ile oynadıkları maçın ardından transferiyle ilgili sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran açıklamalar yaptı. İkinci yarıda oyuna dahil olan ve Monaco'ya galibiyeti getiren golü kaydeden futbolcu, karşılaşma sonunda ilk kez transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kulübünün kendisine sözleşme uzatma teklifinde bulunmadığını belirten Falcao, "Sözleşmemin bitmesine 1 yıl kala. İyi teklifler geliyor. Geleceğimi ve ailemi düşünmem gerekiyor. Durumun bir an önce çözüme kavuşmasını diliyorum" dedi.

KARAR VERMELİYİM

Falcao, "Petrov'un kalmamı istediğini biliyorum ama bu şartlarda zor. Şu anda teklifleri inceliyorum ve iyi teklifler var. Niyetim beklemek değil. Umarım durumumu bir an önce çözüme kavuştururum" diye konuştu. Falcao ilgili yönetimle bir sorun yaşayıp yaşamayacağı yönündeki soruya ise, "Sorun çıkacağını sanmıyorum. İyi ilişkilerimiz var. Kulübü anlıyorum ve onlar da beni anlıyor. 33 yaşındayım ve kendim için en iyi kararı vermeliyim" yanıt verdi. Bu açıklamalar Falcao'yu bekleyen sarıkırmızılı taraftarları memnun ederken yönetimin de umutlanmasını sağladı.

BAŞKANDAN AL HABERİ

Panathinaikos maçında Başkan Mustafa Cengiz ile bir Galatasaray taraftarı arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Üst tribünde yer alan taraftar, birkaç kez "Mustafa Başkannn" diye bağırdıktan sonra "Falcao geliyor mu?" diye sordu. Bunu duyan Cengiz, başparmağıyla onayladı ve el salladı. Galatasaraylı sporsever de "Falcao geliyor" diye yanındakilere duyurmayı ihmal etmedi.

DETAYLAR KALDI

Falcao ile yıllık 5 milyon euro teklif eden Galatasaray, maç başı 10 bin euro, Şampiyonlar Ligi grup aşaması, çeyrek final ve şampiyonluk bonusları da verecek. Monaco'nun bonservis inadı kırılmaya çalışılırken yıldız oyuncuyla da sözleşmesinin detayları konuşuluyor.

SİNYALLER ÇOĞALDI

Falcao, Galatasaray'a göz kırpmaya devam ediyor. Daha önce Muslera'yı arkadaşları arasına ekleyen ve 433'ün Galatasaray paylaşımını beğenen yıldız oyuncu bu kez de İnstagram'dan menajer Ahmet Bulut ve Monaco'da yaşayan ve kullanıcı ismi 'ozgunko' olan bir Türkü takibe aldı. Bu durum büyük memnuniyet yaratırken beklentileri daha da yükseltti.

100 BİN FORMA SÖZÜ

Maç boyunca Falcao tezahüratı yapan taraftarlar maçtan sonra da yöneticileri sıkıştırdı ve "Yeter ki gelsin; formaları kapışır, kulübe destek veririz" sözü verdi. BAŞKA bir taraftar ise Radamel Falcao'nun Sampdoria'ya attığı golle ilgili uyarıda bulunmayı tercih etti ve "Falcao atma kardeşim adamlar +2 milyon euro daha isteyecek" yorumunda bulundu.

MEKANIN SAHİBİ

Bir Galatasaraylı taraftar tarafından, Rademel Falcao'nun yüzü Norm Ender'in büyük ses getiren 'Mekanın sahibi' klibine uyarlandı. Sosyal medyada büyük ilgi gördü.Bir yılım kaldı ve bana sözleşme uzatma teklifinde bulunulmadı. İyi teklifler geliyor. Geleceğimi ve ailemi düşünmem gerekiyor.

TÜRK TELEKOM'DA FALCAO TEZAHÜRATI

Galatasaray'ın seyircisi önünde Panathinaikos ile oynadığı hazırlık maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, Radamel Falcao'yu ne kadar istediklerini ortaya koymayı ihmal etmedi. Sarı-kırmızılılar, Falcao için maç önü ve maç boyunca tezahüratlarda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime 'Taraftar çıldırdı, Falcao'yu istiyor' tezahüratı ile mesaj gönderdi.

GALATASARAYLILARIN FALCAO ÇILGINLIĞI

Galatasaray'da tam bir Falcao çılgınlığı yaşanıyor. Kolombiyalı yıldıza sevgisini göstermek isteyen bir taraftar, tezgahının üzerine, "Radamel Falcaoooo kuzu kokareç" yazdı.

NEDEN FALCAO?

Sampdroıa maçında klas bir gol atan Falcao, Galatasaraylılardan övgü dolu yorumlar aldı. Twitter'da bir kullanıcı, gol için "Neden mi Falcao? Adam sol ayağıyla sağ ayağına asist yapıyor da ondan" yorumu yaptı.