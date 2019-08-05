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YENİ KUPALAR KALDIRACAĞIZ
Okan Kocuk: Uzun yıllar kalmalıyım
Giriş Tarihi: 05.08.2019
Panathiakos maçında ilk kez Türk Telekom Stadı'na çıkan Okan Kocuk, başarılı bir performans sergiledi. Kalesinde son anlarda 1 gol görmesine rağmen birçok kurtarışa imza atan 24 yaşındaki file bekçisi, "İnşallah uzun yıllar bu formayı terletmek istiyorum" diye konuştu.
Panathiakos maçında ilk kez Türk Telekom Stadı'na çıkan Okan Kocuk, başarılı bir performans sergiledi. Kalesinde son anlarda 1 gol görmesine rağmen birçok kurtarışa imza atan 24 yaşındaki file bekçisi, "İnşallah uzun yıllar bu formayı terletmek istiyorum" diye konuştu.
YENİ KUPALAR KALDIRACAĞIZ
Flamengo'nun ilgi gösterdiği Mariano, sarıkırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu ve ayrılığı düşünmediğini söyledi. Süper Kupa finaline odaklarını kaydeden Mariano, "Kupalar kazanmaya devam etmek istiyoruz" yorumunu yaptı.
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