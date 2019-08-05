Okan Kocuk: Uzun yıllar kalmalıyım

Panathiakos maçında ilk kez Türk Telekom Stadı'na çıkan Okan Kocuk, başarılı bir performans sergiledi. Kalesinde son anlarda 1 gol görmesine rağmen birçok kurtarışa imza atan 24 yaşındaki file bekçisi, "İnşallah uzun yıllar bu formayı terletmek istiyorum" diye konuştu.

Panathiakos maçında ilk kez Türk Telekom Stadı'na çıkan Okan Kocuk, başarılı bir performans sergiledi. Kalesinde son anlarda 1 gol görmesine rağmen birçok kurtarışa imza atan 24 yaşındaki file bekçisi, "İnşallah uzun yıllar bu formayı terletmek istiyorum" diye konuştu.

YENİ KUPALAR KALDIRACAĞIZ

Flamengo'nun ilgi gösterdiği Mariano, sarıkırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu ve ayrılığı düşünmediğini söyledi. Süper Kupa finaline odaklarını kaydeden Mariano, "Kupalar kazanmaya devam etmek istiyoruz" yorumunu yaptı.