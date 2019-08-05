Bakayoko iddiaları güçleniyor

Galatasaray'ın önüne menajerler sürpriz bir isim getirdi. Chelsea'nin geçen sezon 5 milyon euro kiralama bedeline Milan'a gönderdiği Timothee Bakayoko...

Galatasaray'ın önüne menajerler sürpriz bir isim getirdi. Chelsea'nin geçen sezon 5 milyon euro kiralama bedeline Milan'a gönderdiği Timothee Bakayoko... Chelsea'nin 2 sezon önce 40 milyon euro'ya aldığı Fildişili oyuncuyu elden çıkarmak istediği bildirildi. Londra ekibinin Bakayoko'yu 20 milyon euro'ya satmaya hazır olduğu, yıllık kazancı 6 milyon sterlin olan 24 yaşındaki ön liberonun da teklifleri değerlendirdiği bildirildi. Talip çıkmazsa kiralık formülünün de masada olduğu ifade edildi.