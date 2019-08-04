Falcao Galatasaray'a geliyor mu? Ahmet Bulut açıkladı...

Fransa'da görüşmeleri sürdüren Ahmet Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut, “Şu anda konuşmam doğru olmaz, aynı durum devam ediyor. Falcao sözleşmesi devam eden bir oyuncu. Transfer için uğraşıyoruz. 3-5 güne belli olur.” dedi.