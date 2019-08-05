05 Ağustos 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Hakan Çalhanoğlu bombası

Hakan Çalhanoğlu bombası
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.08.2019

Galatasaray için yeniden iddiası gündeme geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira hesabından yaptığı paylaşımda, "Leipzig ve Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray için yeniden iddiası gündeme geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira hesabından yaptığı paylaşımda, "Leipzig ve Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor" ifadelerini kullandı. 'un haberine göre ise Hakan, ayrılmaya sıcak bakmıyor ama Milan'ın orta sahaya yaptığı transferlerin ardından milli futbolcunun ayrılık ihtimali arttı.

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SPORT, "Milan, Hakan'ın maliyetinden kurtulmak için kiralık gitmesine izin verecek" şeklinde yazdı.

O GÜN GELDİ Mİ?
Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda Galatasaray taraftarı olduğunu itiraf etmiş ve bir gün sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini aktarmıştı.

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