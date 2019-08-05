Hakan Çalhanoğlu bombası
Galatasaray için yeniden Hakan Çalhanoğlu iddiası gündeme geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Leipzig ve Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor" ifadelerini kullandı.
Galatasaray için yeniden Hakan Çalhanoğlu iddiası gündeme geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Leipzig ve Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor" ifadelerini kullandı. La Gazetta Dello Sport'un haberine göre ise Hakan, ayrılmaya sıcak bakmıyor ama Milan'ın orta sahaya yaptığı transferlerin ardından milli futbolcunun ayrılık ihtimali arttı.
LA GAZZETTA DELLO
SPORT, "Milan, Hakan'ın maliyetinden kurtulmak için kiralık gitmesine izin verecek" şeklinde yazdı.
O GÜN GELDİ Mİ?
Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda Galatasaray taraftarı olduğunu itiraf etmiş ve bir gün sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini aktarmıştı.
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