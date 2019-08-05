Feghouli’ye Süper kupa teşekkürü

Sofıane Feghouli'nin 9 Ağustos'a kadar izinli olmasına rağmen 1 hafta erken gelmesi teknik direktör Fatih Terim'in yüzünü güldürdü. Tecrübeli teknik adamın, Cezayirli oyuncuya Akhisar'la oynanacak Süper Kupa finalinde kısa sürede olsa şans vererek onurlandırmak ve teşekkür etmek istediği bildirildi.

Sofıane Feghouli'nin 9 Ağustos'a kadar izinli olmasına rağmen 1 hafta erken gelmesi teknik direktör Fatih Terim'in yüzünü güldürdü. Tecrübeli teknik adamın, Cezayirli oyuncuya Akhisar'la oynanacak Süper Kupa finalinde kısa sürede olsa şans vererek onurlandırmak ve teşekkür etmek istediği bildirildi.