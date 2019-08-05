05 Ağustos 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Feghouli’ye Süper kupa teşekkürü

Feghouli’ye Süper kupa teşekkürü
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.08.2019

Sofıane Feghouli'nin 9 Ağustos'a kadar izinli olmasına rağmen 1 hafta erken gelmesi teknik direktör 'in yüzünü güldürdü. Tecrübeli teknik adamın, Cezayirli oyuncuya Akhisar'la oynanacak finalinde kısa sürede olsa şans vererek onurlandırmak ve teşekkür etmek istediği bildirildi.

Sofıane Feghouli'nin 9 Ağustos'a kadar izinli olmasına rağmen 1 hafta erken gelmesi teknik direktör 'in yüzünü güldürdü. Tecrübeli teknik adamın, Cezayirli oyuncuya Akhisar'la oynanacak finalinde kısa sürede olsa şans vererek onurlandırmak ve teşekkür etmek istediği bildirildi.

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