03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Türk Telekom Stadyumu’nda ‘Radamel Falcao’ sesleri
Giriş Tarihi: 03.08.2019
Galatasaraylı taraftarlar, Panathinaikos maçında transfer görüşmeleri süren Kolombiyalı golcü Radamel Falcao lehinde tezahüratlar yaptı.
Galatasaray'ın Yunan ekibi Panathinaikos ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarlar, transferi gündemde olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu unutmadı. Taraftarlar, transferini çok istedikleri Falcao için maç önü ve maç boyunca tezahüratlarda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime 'Taraftar çıldır, Falcao'yu istiyor' tezahüratı ile mesaj gönderdi.
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