03 Ağustos 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Türk Telekom Stadyumu’nda ‘Radamel Falcao’ sesleri

TT Stadyumu’nda ‘Radamel Falcao’ sesleri
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.08.2019

Galatasaraylı taraftarlar, Panathinaikos maçında görüşmeleri süren Kolombiyalı golcü lehinde tezahüratlar yaptı.

'ın Yunan ekibi Panathinaikos ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarlar, transferi gündemde olan Kolombiyalı golcü 'yu unutmadı. Taraftarlar, transferini çok istedikleri Falcao için maç önü ve maç boyunca tezahüratlarda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime 'Taraftar çıldır, Falcao'yu istiyor' tezahüratı ile mesaj gönderdi.

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