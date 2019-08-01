01 Ağustos 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Akhisarspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 Giriş Tarihi: 01.08.2019

ile Akhisarspor arasında oynanacak maçını yönetecek.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonu şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak müsabakasını hakem yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Eryaman Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Diagne'nin yeni adresi belli oldu! Anlaşma sağlandı... Diagne'nin yeni adresi belli oldu! Anlaşma sağlandı...
Galatasaray'da Seri fırtınası Galatasaray'da Seri fırtınası
Galatasaray'a müjde! Diagne'nin yeni adresi belli oldu... Galatasaray'a müjde! Diagne'nin yeni adresi belli oldu...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör