30 Temmuz 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'dan açıklama: "Yönetim kurulumuz görevine devam etmektedir"

Galatasaray yönetiminden açıklama
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 Giriş Tarihi: 30.07.2019

Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sarı kırmızılı kulüp ile alakalı davalara yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Günay, "Yönetim kurulumuz ve tüm kurullar görevlerine devam etmektedir." dedi.

İşleyişi hukuken olumsuz etkileyen bir durum olmadığını dile getiren Günay, "11 Temmuz 2019 tarihli İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Hukuk Dairesi kararı sonucunda, kurullarımızın işleyişini hukuken olumsuz etkileyen bir durum bulunmamaktadır. Hukuki süreç olağan seyrinde sürmektedir. Yönetim Kurulumuz ve tüm kurullarımız görevlerine devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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