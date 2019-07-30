30 Temmuz 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Emre Alkin istifa etti

Galatasaray'da istifa!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.07.2019

Kulübü, bağımsız yönetim kurulu üyesi 'in görevinden istifa ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan bildirimde, "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz , 30.07.2019 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.



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